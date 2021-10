Samolot do Krakowa awaryjnie lądował w Holandii. Dziecko miało stracić przytomność na pokładzie

Samolot linii Ryanair, który w niedzielę leciał z East Midlands w Wielkiej Brytanii do Krakowa lądował awaryjnie w Eindhoven w Holandii. Jak poinformował Reporter 24, na pokładzie samolotu dziecko straciło przytomność. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać akcję służb na lotnisku. Komunikat w sprawie incydentu przesłał też redakcji tvn24.pl przewoźnik.

Pogotowie czekało na lotnisku

Pan Rafał poinformował, że na lotnisku czekali już ratownicy medyczni, przygotowani do udzielenia dziecku pomocy.

- Stał śmigłowiec, którym zabrali dziecko do szpitala. Zdaje się, że było już wtedy przytomne. Dziecko było z Polski, leciało z matką i dwójką rodzeństwa. Później do samolotu weszła jeszcze policja i rozmawiała z załogą, był też zespół ratowników, a na koniec pilot powiedział, że musimy zatankować i ostatecznie po 45 minutach mogliśmy lecieć dalej do Krakowa - opisywał Reporter 24.