Ziemia zapadła się razem z drogą. "Dwadzieścia metrów dalej jest dom"

Kilkanaście domów bez bieżącej wody

Wraz z powstaniem osuwiska około 12 domów zostało odciętych od bieżącej wody - w miejscu, w którym zapadła się ziemia, przebiega wodociąg. Jak podkreśla burmistrz, w najbliższych dniach woda będzie poprowadzona do budynków innym wodociągiem. We wtorek pracownicy gminy zaczną udrażniać w tym celu rury. Na razie mieszkańcy otrzymują wodę do picia w butelkach, a do celów przemysłowych - z beczkowozu.