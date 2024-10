Harmonogram budowy bez zmian

- Gmina Oświęcim otrzyma od SKO opracowaną na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich dokumentację, co spowoduje, że będzie ona mogła rozpocząć kolejny etap postępowania administracyjnego, polegającego na przekazaniu raportu do uzgodnień do trzech organów - wyjaśnił prezydent Miszalski. Jak podkreślił, działanie to nie wpłynie na harmonogram budowy metra w Krakowie.