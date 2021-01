Samochód z trzema 18-latkami wpadł do rzeki. Jeden z pasażerów jest w ciężkim stanie

18-latek stracił panowanie nad kierownicą i auto wpadło do rzeki. On i jeden z pasażerów byli w stanie wydostać się z pojazdu o własnych siłach, ale 18-latek znajdujący się na tylnym siedzeniu został wydobyty dopiero podczas akcji ratowniczej.

Do wypadku doszło w miejscowości Dys (Lubelskie) w nocy z piątku na sobotę. Jak wskazuje policja, kierowca najprawdopodobniej jechał szybciej, niż pozwalały na to warunki na drodze. W pewnym momencie samochód wpadł w poślizg, a następnie przełamał barierki ochronne i wpadł do rzeki Ciemięgi.