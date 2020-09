Chce odbyć część kary za skazanego 13-latka. "Nie może być tak, że jedyne, na co nas stać, to lajki i petycje"

13-letni Nigeryjczyk został skazany na 10 lat więzienia za bluźnierstwo. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz - Birkenau apeluje do prezydenta Nigerii, by ten ułaskawił chłopca. Jeśli nastolatek nie zostanie ułaskawiony, Cywiński zadeklarował chęć odbycia w jego imieniu części wyroku.

- Niedawno dowiedziałem się, ze 13-letni Nigeryjczyk został skazany na 10 lat więzienia za jakieś słowa obrażające religię. To mną wstrząsnęło. Nie może być tak, że jedyne, na co nas w takiej sytuacji stać, to polubienia, udostepnienia, petycje online. W moim przekonaniu trzeba pokazać trochę więcej – tłumaczy Piotr Cywiński w rozmowie z TVN24. Dlatego napisał do prezydenta Nigerii Muhammadu Buhariego list z prośbą o ułaskawienie 13-latka.