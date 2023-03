Marek Kuchciński przyjechał spotkać się ze zwolennikami partii, na spotkanie nie chciano wpuścić niezadowolonych rolników

Awantura i przepychanki na spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Kuchcińskiego ze zwolennikami partii rządzącej w Dubiecku na Podkarpaciu. Na spotkanie przyjechali także rolnicy zrzeszeni w nieformalnej grupie Oszukana Wieś, których organizatorzy nie chcieli wpuścić do budynku. W końcu rolnikom udało się wejść do środka. - Jesteśmy zdesperowani postępowaniem naszych rządzących, bo na każdym kroku oszukują - mówili i po raz kolejny apelowali o ratowanie polskiej wsi.

W sobotę (25 marca) w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku w powiecie przemyskim z mieszkańcami spotkał się podkarpacki poseł PiS oraz szef Kancelarii Premiera, Marek Kuchciński. Towarzyszyli mu inni lokalni przedstawiciele partii rządzącej.

Spotkanie miało dotyczyć przyszłości powiatu przemyskiego, z którego wywodzi się Kuchciński, w tym m.in. inwestycji, ale także bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz rozwoju wsi i rolnictwa. I to ten ostatni temat za sprawą rolników zrzeszonych w nieformalnej grupie Oszukana Wieś zdominował sobotnie spotkanie przedstawicieli PiS z wyborcami.

Nie chcieli wpuścić rolników na spotkanie. Weszli sami

Kilkudziesięciu niezadowolonych z działań rządu rolników próbowało wejść na spotkanie, które z założenia było spotkaniem otwartym. Doszło do przepychanek, bo organizatorzy nie chcieli wpuścić grupy do budynku remizy. - To jest nasza władza i pańska władza. Wszystkich władza - mówił jeden z mężczyzn do osoby, która blokowała wejście. Ktoś inny dodawał: "Dzwońcie po policję". W ruch poszły wuwuzele. Rolnicy trzymali biało-czerwone flagi.

Rolnicy z nieformalnej grupy Oszukana Wieś weszli na spotkanie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim TVN24

Rolnikom - po przepychankach z organizatorami - udało się w końcu siłą wejść na spotkanie. Jak relacjonowała "Gazeta Wyborcza", która pierwsza opisała, to co działo się na spotkaniu z Kuchcińskim, ktoś ze wpuszczających komentował zachowanie rolników słowami: "Jak bydło".

Marek Kuchciński przyjechał spotkać się ze zwolennikami partii, na spotkanie nie chciano wpuścić niezadowolonych rolników TVN24

Ci, którzy zabrali głos na spotkaniu, po raz kolejny podkreślili, że domagają się od rządu uszczelnienia systemu transportu ukraińskiego zboża przez Polskę, tak, aby trafiało ono do portów i odbiorców, a nie zostawało w Polsce, bo ponoszą przez to spore straty.

Rolnicy: część producentów na skraju upadłości

- Zainwestowaliśmy w sprzęt, w maszyny i co my dzisiaj mamy zrobić z tym wszystkim? Mamy to odstawić na boczny tor, bo z Ukrainy zboże płynie? Tak nie może szanowni państwo być. Po to jesteście, aby nas tutaj wysłuchać, naszych petycji, przedstawić nasze niezadowolenie w rządzie. Górnicy zastrajkowali, pan premier powiedział, że pojedzie z nimi do Brukseli, będzie ich wspomagał nas rolników nikt nie wspomaga - mówił jeden z rolników.

Rolnicy zaznaczyli, że problem ze zbytem swoich wyrobów mają też sprzedawcy miodu, mleka, serów i paszy. Wielu z nich jest na skraju upadłości. Przypomnieli, że nie jest to ich pierwszy protest. Zapowiedzieli, że będą to robić do skutku. Mają żal, że nikt z rządzących nie chce wyjść im na przeciw.

Rolnicy podczas spotkania z Markiem Kuchcińskim TVN24

Nie chcą dopłat, a uszczelnienia systemu

Posłanka PiS Teresa Pamuła poinformowała na spotkaniu, że premier Mateusz Morawiecki podpisał już rozporządzenie o dopłatach do zboża dla rolników.

O specjalnych dopłatach dla podkarpackich rolników mówił też Marek Kuchciński, ale ci kilkukrotnie podkreślali, że nie chcą dopłat, a uszczelnienia systemu, zagwarantowania zbytu i jednakowych przepisów dla rolników z Polski i Ukrainy. Zapowiedzieli też, że będą pojawiać się na kolejnych spotkaniach wyborczych PiS z mieszkańcami. Tak długo, aż rząd spełni ich postulaty.

Niezadowolenie rolników eskaluje

To nie pierwszy raz, kiedy rolnicy zakłócają spotkania i wystąpienia przedstawicieli partii rządzącej i resortu rolnictwa. 22 marca podczas V Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce na Podkarpaciu, podczas którego politycy i eksperci rozmawiali o przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa, zakłócili wystąpienie wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka i obrzucili go jajkami.

Kilka dni wcześniej, (18 marca) szef resortu rolnictwa został ewakuowany z Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach.

Wystąpienie ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka zakłócone TVN24

