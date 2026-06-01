Miszalski: Cel jest najważniejszy. Nie mam żadnego żalu

Premier Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Komisarzem partii w regionie będzie teraz wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.

Niedziela poinformowała w rozmowie z tvn24.pl, że w najbliższym czasie spotka się z działaczami lokalnych struktur. Jej zadaniem będzie przygotowanie regionu do wyborów nowych władz małopolskiej KO, ale też wyborów przedterminowych na prezydenta Krakowa, planowanych na sierpień. - Przede mną zadanie odświeżenia struktur, przeanalizowania tego, co się dzieje w małopolskich strukturach i przygotowania nowych wyborów - opisała.

O decyzję premiera zapytaliśmy Aleksandra Miszalskiego, który był dotychczasowym szefem małopolskich struktur KO i który 24 maja został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.

Miszalski powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że "w pełni rozumie i akceptuje" decyzję o rozwiązaniu struktur. - Jesteśmy przede wszystkim przed wyborami na prezydenta Krakowa, w związku z tym to jest najważniejsze. Czasem są takie sytuacje, że trzeba zresetować, odświeżyć strukturę i wyzwolić nową energię do działania. Ma to sens, ponieważ cel jest najważniejszy. Absolutnie nie mam żadnego żalu - przyznał.

Zapewnił przy tym, że jego "przyszłość polityczna jest w tym wszystkim najmniej ważna". - Oddaję się w pełni do dyspozycji władz partii. Rozmawiałem już z panią marszałek Niedzielą i będę wspierać ją merytorycznie. A co później, to naprawdę nie jest najważniejsze - dodał.

Dopytywany, jaka będzie jego rola przez najbliższe miesiące wobec nadchodzących przedterminowych wyborów, odparł: - Myślę, że przez dwa lata poznałem to miasto naprawdę dobrze i może nawet niewiele osób zna je tak dobrze. Mam nadzieję, że ta wiedza się przyda.

