Wycieńczony 86-latek w Tatrach próbował uciec przed nadciągającą nawałnicą

We wtorek wieczorem przez Polskę przeszły gwałtowne burze - jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc, w których można było się wtedy znaleźć, były Tatry. Gdy w rejon najwyższych polskich gór miała nadejść ulewa i silny wiatr, a turyści zobaczyli w telefonach alert RCB, bardzo wiele osób zaczęło w pośpiechu opuszczać szlaki. Nie wszystkim udało się to zrobić sprawnie. Czytaj też: Uszkodzone dachy, podtopienia i gradobicia. Ponad 800 interwencji po wtorkowych burzach

Wycieńczony 86-latek w Dolinie Chochołowskiej

"W rozmowie z 86-letnim turystą policjanci ustalali, że wszystko u niego jest dobrze, lecz opadł już z sił. No i jednak nie zostawił samochodu na parkingu, lecz musi przejść pieszo jeszcze ok. 9 km do miejsca zamieszkania w Kościelisku. Policjanci zaopiekowali się seniorem i odwieźli go do miejsca zamieszkania oddając pod opiekę bliskich" - czytamy w komunikacie zakopiańskiej komendy.