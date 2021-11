Andrzej Chyra: musimy mieć nadzieję, że dołączymy do reszty demokratycznego świata

- To jest to, co chciała uzyskać władza, czyli przede wszystkim, że konstytucja jest towarem zakazanym i trochę niewłaściwym, to znaczy wywołać strach wokół konstytucji, bo zadaniem akurat Tour de Konstytucja jest tę konstytucję odczarować, zdjąć z niej odium oręża i pokazać, że jest napisana prostym językiem i w bardzo prosty sposób organizuje całe nasze życie - mówił Chyra w rozmowie z TVN24.

- Teraz mamy taką sytuację, że nie wiemy, jaki jest limit tego, co jeszcze mogą zrobić i to wywołuje w nas niepokój. - mówił.

Jak mówił aktor, po sześciu latach "wszyscy jesteśmy trochę zmrożeni". - Jak mówimy o normalności po pandemii, to mi się wydaje, że musimy mieć ciągle nadzieję i pewność, że dołączymy do reszty demokratycznego świata, bo w tej chwili z niego uciekliśmy - dodał.

Dodał, że zgłosił inicjatywę, żeby konstytucja weszła do kanonu lektur. - Jeśli byśmy mieli to wbite w nasz kręgosłup, w naszą świadomość, mentalność, to może inaczej byśmy też reagowali, a my tego nie znamy, my tego nie wiemy- tłumaczył