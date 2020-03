Defibrylator, respirator i napęd na cztery koła. Ustrzyki Dolne dostają nowoczesną karetkę dzięki WOŚP i Fundacji TVN

Oficjalne przekazanie ambulansu nastąpiło we wtorek na stadionie Legii Warszawa.

Przekazany do Ustrzyk pojazd to ambulans specjalistyczny „S” z napędem na cztery koła. Jest to specjalnie dostosowany samochód volkswagen crafter, wyposażony m.in. w respirator transportowy, defibrylator, skaner żył czy pompę strzykawkową ze stacją dokującą. Wartość przekazanego pojazdu wynosi ponad 700 tysięcy złotych.