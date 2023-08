Prokurator rejonowy odwołany. Powodem zaniedbania w głośnej sprawie nękania sąsiadów

"We wszystkich zakończonych sprawach ujawniono liczne uchybienia w tym bezczynność, a w zasadzie brak jakiegokolwiek działania, niewyczerpanie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, niezabezpieczenie podstawowego materiału dowodowego, niezagwarantowanie równego traktowania stron procesowych, w szczególności w odniesieniu do pokrzywdzonego, nieprzestrzeganie terminów procesowych" - wyjaśnił prokurator.

"Uchybień dopuszczono się, pomimo że uprzednio były prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy sprawy o takie same przestępstwa w stosunku do innej pokrzywdzonej, wcześniejszej właścicielki posesji, popełnione przez te same osoby. Postępowania te zakończyły się skierowaniem do sądu czterech aktów oskarżenia i aktualnie są procedowane. W tamtych postępowaniach również niezbędna była interwencja ze strony Prokuratury Krajowej" - tłumaczył.