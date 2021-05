"Tradycyjne metro w Krakowie nie opłaca się i nie ma sensu". Prezydent proponuje "premetro"

Prezydent Jacek Majchrowski na profilu facebookowym miasta przyznał, że zapoznał się już wstępnie z tym opracowaniem. - Wygląda na to, że jest koncepcja szynowego rozwiązania w kontekście premetra, to znaczy częściowo pod ziemią, częściowo nad ziemią - powiedział.

- Tradycyjne metro się nie opłaca i nie ma sensu. Ja zawsze podnosiłem, że po to, by wybudować normalne metro, to muszą być odpowiednie przepływy ludności, a takich przepływów w Krakowie nie ma - wskazał Majchrowski.