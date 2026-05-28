Niebezpieczna droga nurogęsi z zamku do jeziora. Ptaki potrzebowały pomocy. Nagranie

Nurogęsi ruszyły do jeziora z zamku w Czorsztynie. Potrzebowały pomocy

Na filmie z kamer monitoringu widać, jak dziesięć małych piskląt kolejno spada dwukrotnie z dużych wysokości i ląduje na twardej, kamiennej posadzce zamkowego dziedzińca. Chwilę później, prowadzone nawoływaniem kaczej mamy, ostrożnie schodzą po stromych schodach ruin w kierunku wyjścia z zamku.

"Z pomocą pospieszyli pracowniku parku"

Jak tłumaczą przyrodnicy z Pienińskiego Parku Narodowego, już kilka godzin po wykluciu pisklęta musiały odbyć niebezpieczną drogę do najbliższej wody, czyli do Jeziora Czorsztyńskiego. "Choć taki skok wygląda groźnie, są do niego dobrze przystosowane: są bardzo lekkie, szeroko rozstawiają nogi, a błony pławne i pióra pomagają zwiększyć opór powietrza. Dodatkowo puch oraz elastyczny szkielet chronią je przed urazami i łagodzą uderzenie o podłoże" - wyjaśniają przyrodnicy z PPN na swoich kontach w portalach społecznościowych.

Jak podkreślają, samica przez cały czas nawoływała młode z dołu baszty. Gdy wszystkie pisklęta znalazły się już na ziemi, rodzina rozpoczęła wędrówkę po ruinach w poszukiwaniu drogi prowadzącej nad wodę.

"Niestety liczne zakamarki utrudniały całą operację, nie sprzyjało jej również pojawienie się turystów. Ponieważ niemożliwe okazało się samodzielne wydostanie się z obiektu, z pomocą pospieszyli pracownicy Parku. Ptaki szczęśliwie trafiły nad Zbiornik Czorsztyński" - przekazano.

Gniazdują w baszcie

Nurogęsi to duże ptaki wodne należące do rodziny kaczek. Są świetnymi nurkami i sprawnie polują pod wodą. Łatwo je rozpoznać po czerwonym, lekko zakrzywionym dziobie. Zazwyczaj zakładają gniazda w obszernych dziuplach, norach, pod wykrotami drzew lub w gęstej roślinności bezpośrednio na ziemi. W Polsce są nielicznym gatunkiem lęgowym. Jeszcze do połowy XX wieku występowały głównie na Pomorzu, Mazurach i w Wielkopolsce, jednak obecnie szybko rozprzestrzeniły się także na południu kraju.

Zamek Czorsztyn to ruiny średniowiecznej warowni położonej na Zamkowej Górze w Pieninach, nad Jeziorem Czorsztyńskim. Obiekt wznosi się naprzeciw zamku w Niedzicy i od wieków strzegł ważnego szlaku handlowego prowadzącego z Polski na Węgry.

Pierwsze umocnienia powstały tam prawdopodobnie już w XIII wieku, a za panowania Kazimierza Wielkiego zamek został rozbudowany. Warownia pełniła funkcję strażnicy granicznej, komory celnej oraz miejsca postoju polskich królów podróżujących na Węgry. W XVII wieku zamek modernizował starosta Jan Baranowski, od którego nazwiska pochodzi właśnie nazwa baszty, w której gniazdują nurogęsi.

W swojej historii zamek był świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń - schronił się tu m.in. król Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego, a wcześniej twierdzę zajęli uczestnicy powstania Kostki-Napierskiego. Po pożarze wywołanym uderzeniem pioruna pod koniec XVIII wieku budowla zaczęła popadać w ruinę. Obecnie jest jedną z największych atrakcji Pienińskiego Parku Narodowego i popularnym punktem widokowym odwiedzanym przez turystów.

