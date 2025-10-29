Trzyma w ogródku lwy i tygrysa. Ekspert: zdrowie tych zwierząt jest zagrożone

Kluczowe fakty:
- Co trzeba robić, by spełniać kryteria cyrku? Według Głównego Lekarza Weterynarii: wystarczy rzucić lwu piłkę i bawić się z nim w chowanego przez 10 minut. Na tej podstawie państwowe organy pozwoliły mieszkańcowi Czchowa na posiadanie egzotycznych drapieżników.
- W sprawie lwów i tygrysa toczy się prokuratorskie postępowanie. Jednym z jego wątków jest znęcanie się. Klatki, w których żyją kotowate z Fun Animals, w porównaniu z wybiegami ogrodów zoologicznych są mikroskopijne. To jak porównywać mikrokawalerkę i piętrowy dom z dużą działką.
- Burmistrz Czchowa prowadzi postępowanie, które może doprowadzić do odebrania zwierząt. Gmina nie potrafi jednak ocenić dobrostanu drapieżników, więc procedura utknęła w martwym punkcie.
Malowniczy Czchów leży między Nowym Sączem a Brzeskiem w województwie małopolskim. Z okolic rynku można podziwiać zielone wzgórza, nieopodal znajdują się popularne wśród turystów jezioro Czchowskie i Dunajec, a dumą miejscowości jest średniowieczny zamek z basztą. Kilka lat temu o miasteczku zrobiło się głośno również za sprawą innej, bardziej nietypowej "atrakcji".