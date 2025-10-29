Trzyma w ogródku lwy i tygrysa. Ekspert: zdrowie tych zwierząt jest zagrożone

Kluczowe fakty:

Co trzeba robić, by spełniać kryteria cyrku? Według Głównego Lekarza Weterynarii: wystarczy rzucić lwu piłkę i bawić się z nim w chowanego przez 10 minut. Na tej podstawie państwowe organy pozwoliły mieszkańcowi Czchowa na posiadanie egzotycznych drapieżników.

W sprawie lwów i tygrysa toczy się prokuratorskie postępowanie. Jednym z jego wątków jest znęcanie się. Klatki, w których żyją kotowate z Fun Animals, w porównaniu z wybiegami ogrodów zoologicznych są mikroskopijne. To jak porównywać mikrokawalerkę i piętrowy dom z dużą działką.