We wrześniu w Tatrach w wypadkach zginęło osiem osób

Aż osiem interwencji od początku tego miesiąca dotyczyło wypadków śmiertelnych, do połowy z nich doszło po polskiej stronie gór.

Ponad 200 interwencji w wakacje

Dlatego ratownicy TOPR apelują o ostrożność. - Myślę, że przyczyną wypadków jest nieodpowiednie przygotowanie się do wycieczek, przemęczenie, a czasami jest to jakiś nieszczęśliwy wypadek. Do tego brak umiejętności i odpowiedniego sprzętu – tłumaczy Marcin Witek, ratownik TOPR.