CZARNA Uderzył motocyklem w pryzmę drewna. 17-latek zginął na miejscu Piotr Krysztofiak

Tragiczny wypadek. 17-latek zginął na miejscu Źródło wideo: KPP Gorlice Źródło zdj. gł.: KPP w Gorlicach

Do zdarzenia doszło 31 maja około godziny 12.15 w miejscowości Czarna w powiecie gorlickim. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejsce pojechali policjanci, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego.

Nie żyje 17-latek

Jak informuje w komunikacie policja z Gorlic, w zdarzeniu zginął 17-letni mieszkaniec gminy Uście Gorlickie. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierujący motocyklem typu cross, nieposiadający uprawnień do kierowania, na łuku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez przydrożny rów i uderzył w pryzmę składowanego drewna. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, w wyniku odniesionych obrażeń kierujący zmarł na miejscu zdarzenia" - przekazuje KPP w Gorlicach.

17-latek zginął na miejscu Źródło zdjęcia: KPP w Gorlicach

Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratura. Przyczynę śmierci 17-latka wyjaśni sekcja zwłok. Motocykl zostanie poddany badaniom przez biegłego.