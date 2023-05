Pijany stawił się do pracy, nie został wpuszczony, więc ukradł firmowe auto, aby wrócić do domu

czytaj dalej

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozmawiała na Opolszczyźnie z działaczem lokalnej Młodej Lewicy, Nikodemem Huczkiem, który mówił jej, że spotyka się z hejtem ze względu na swoją biseksualność. - Ja jestem hetero, a wiesz jaki mnie hejt spotyka? To nie chodzi o to, o co ten hejt jest. Chodzi o to, że dzisiaj ludzie wobec siebie są wrogami, jeden na drugiego szczuje - odparła. Zapytała go też między innymi o to, "ile jest płci w przyrodzie". Zaproponowała, że może zaprosić młodych ludzi na dyskusję na temat szczucia jednych na drugich. Huczek w rozmowie z TVN24 powiedział, że chętnie skorzysta z zaproszenia.