Kluczowe fakty:
- Cmentarza Rakowicki ma już 202 lata. 15 stycznia 1803 roku pochowano tu 18-letnia Apolonię Bursikową.
- Otwarcie cmentarza miejskiego za murami miasta było oznaką rewolucji. Początkowo nekropolia nie przypominała tej, którą znamy dziś.
- Dziś Rakowice są nie tylko miejscem pochówku, ale także jednym z piękniejszych parków w centrum Krakowa.
Apolonia Bursikowa została pochowana na Cmentarzu Rakowickim 15 stycznia 1803 roku. Tablica upamiętniająca zmarłą została w 2003 roku umieszczona w murze cmentarza, przy samym wejściu.