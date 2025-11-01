Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Rakowice. Grobbing interdyscyplinarny

Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Tradycyjna kwesta na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Źródło: TVN24
Cmentarz Rakowicki w Krakowie w ciągu ponad 200 lat swojego istnienia przeszedł długą drogę - od budzącej mały entuzjazm nowinki (jak to, dać się pochować za rogatkami miasta?) do prestiżowego miejsca ostatniego spoczynku. Przodkami pochowanymi między Rakowicką, Prandoty a 29 Listopada chwalą się ci, którzy chcą uchodzić za prawdziwych, rodowitych krakusów. Skromne początki nekropolii wyznacza zmarła na gruźlicę 18-letnia mieszczka.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Cmentarza Rakowicki ma już 202 lata. 15 stycznia 1803 roku pochowano tu 18-letnia Apolonię Bursikową.
  • Otwarcie cmentarza miejskiego za murami miasta było oznaką rewolucji. Początkowo nekropolia nie przypominała tej, którą znamy dziś.
  • Dziś Rakowice są nie tylko miejscem pochówku, ale także jednym z piękniejszych parków w centrum Krakowa.

Apolonia Bursikowa została pochowana na Cmentarzu Rakowickim 15 stycznia 1803 roku. Tablica upamiętniająca zmarłą została w 2003 roku umieszczona w murze cmentarza, przy samym wejściu.

Czytaj także:
Wnętrza Wielkiego Muzeum Egipskiego
Ramzes wita turystów, a Sisi świat. Egipt prezentuje nową wizytówkę
Świat
pies bernardyn
Dwa psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona chce zatrzymać Rashforda. Musi pójść na ustępstwa
EUROSPORT
Skytinel
Rozświetlił nocne niebo nad Małopolską. Nagranie
METEO
W awanturę włączył się też przypadkowy przechodzień
Napaść na taksówkarza. Jest akt oskarżenia
Szczecin
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska
forum-1049285416 (1)
Ogłosiła zwycięstwo w wyborach. Wynik: 97,6 procent
Świat
Heidi Klum
Królowa Halloween znów to zrobiła. To przebranie tworzyli kilka miesięcy
Kultura i styl
biuro
Dodatkowy dzień wolny od pracy
BIZNES
Kwesta na Starych Powązkach
"To niezwykła sprawa, że możemy brać w tym udział i podtrzymywać pamięć"
WARSZAWA
imageTitle
Długo na to czekał. Przebudzenie Polaka i pierwszy gol
EUROSPORT
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz
Kenya
Masa ziemi osunęła się na domy. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Dobre relacje to dobre życie
"Nigdy nie jestem dość dobry". Schemat z dzieciństwa bywa życiowym ciężarem
Anna Bielecka
Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Laser wycelowany w samolot. Dziewięciolatka odwiedziła policja
Kraków
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
"Uważajmy w tych okolicach, które wydają nam się znajome"
Polska
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Hamas przekazał kolejne szczątki. Izrael: nie należą do zakładników
Świat
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Wykradziono dane tysięcy klientów. Ostrzeżenie
BIZNES
Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Niecodzienny mecz NBA. Zagrają w Dia de los Muertos
EUROSPORT
imageTitle
Cash skoncentrowany na kadrze. "Jesteśmy w dobrej sytuacji"
EUROSPORT
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Były duże kłopoty z płatnościami. "Atak typu DDoS"
BIZNES
Cmentarz Centralny w Szczecinie
Polacy ruszyli na cmentarze. Tłumy i kwesty na ratowanie zabytków
Szczecin
Napadli na seniora i ukradli kosztowności. Straty sięgają 2 mln złotych
Weszli do domu 85-latka, straty oszacowano na dwa miliony złotych. Są zarzuty
Katowice
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
METEO
Kadr Na Kino 1.11.2025
Polski film o wampirach, finansowe tarapaty reżysera i apel Billie Eilish
KADR NA KINO
Wybuch rurociągu paliwowego pod Moskwą
"Cios" w armię Putina pod Moskwą
Świat
Magda Łucyan
"Nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza"
Polska
Policja opublikowała rysopis podejrzewanego
Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Beenhakker, Brychczy, Jota. Ich stracił sport
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica