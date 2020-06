W Cisnej głosują inaczej niż w całym Podkarpackiem

Województwo podkarpackie to od lat bastion Prawa i Sprawiedliwości. Związany z partią rządzącą Andrzej Duda uzyskał tam w pierwszej turze aż 60,69 proc. poparcia. Wszystkie gminy w tamtym regionie - oprócz jednej - zagłosowały na urzędującego prezydenta. Tym wyjątkiem jest Cisna.

Andrzej Duda zdecydowanie zdominował wybory prezydenckie na Podkarpaciu. Zdobył prawie 650 tysięcy głosów. Rafał Trzaskowski zdobył ponad 170 tysięcy głosów w tym regionie, co w przeliczeniu na procenty daje ich 16,23.

Duda dominuje wszędzie wokół, ale nie tutaj

W Cisnej role się odwróciły. To jedyna gmina w całym Podkarpackiem, gdzie Rafał Trzaskowski wyprzedził Andrzeja Dudę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 37,26 proc. głosów. Drugi wynik - 26,23 proc. - należy do Dudy. Jak to możliwe?