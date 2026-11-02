Tatry Chwycił jelenia za poroże i zaczął się z nim szarpać. Nagranie trafiło do sieci Svitlana Kucherenko |

Turysta szarpał się z jeleniem na drodze do Morskiego Oka Źródło wideo: TATRY Źródło zdj. gł.: TATRY

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W sieci pojawiło się nagranie z drogi prowadzącej do Morskiego Oka, na którym widać niebezpieczną sytuację z udziałem turysty i jelenia. Mężczyzna w pewnym momencie złapał zwierzę za poroże i je uderzył. Wszystko działo się w obecności innych osób.

- Ta sprawa ma szerszy wymiar, bo to są konsekwencje działania innych turystów. To nie jest tak, że dzikie zwierzę przychodzi, chodzi sobie koło drogi i od razu podchodzi do turysty na pół metra. To jest konsekwencja nieodpowiedniego zachowania turystów wcześniej, czyli dokarmiania zwierząt - mówi Filip Zięba, zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Turysta szarpał się z jeleniem na drodze do Morskiego Oka Źródło zdjęcia: TATRY

Jak podkreśla dr Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, takie zachowanie może być bardzo niebezpieczne. - To było zwierzę, które w ogóle jest oswojone, kręci się tam. Jest coraz więcej takich jeleni, które są na szlakach czy w miejscowościach turystycznych i podchodzą do ludzi. To nie pierwsza taka sytuacja, ale jest groźna, dlatego, że jeleń jest bardzo silnym zwierzęciem i może człowieka zabić. Jest to nieodpowiedzialne. Te obrazki, gdzie on trzyma jelenia za poroże, są bardzo niebezpieczne - mówi dr Robert Maślak.

Ekspert zwraca uwagę, że jednym z powodów, dla których dzikie zwierzęta coraz bardziej zbliżają się do ludzi, jest ich dokarmianie.

- Ludzie je dokarmiają, one się oswajają. Zwierzę na początku się boi, potem podchodzi coraz bliżej, aż w końcu zaczyna korzystać z pokarmu dostarczanego przez ludzi. Trochę podobnie jest z dzikami. Ludzie zaczynają karmić, bo to jest przyjemne, a przy okazji można sobie zrobić zdjęcie z takim zwierzęciem - wyjaśnia.

Turysta szarpał się z jeleniem na drodze do Morskiego Oka Źródło zdjęcia: TATRY

Jak zaznacza Filip Zięba, zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, zdecydowana większość osób odwiedzających góry zachowuje się odpowiedzialnie, jednak ważne jest reagowanie, gdy inni łamią zasady.

- Istotne jest, żeby nie być obojętnym na takie działania. Znaczna większość turystów ma świadomość, jak należy się zachowywać. Nie dokarmiają zwierząt, potrafią znieść ze sobą śmieci z gór i nie śmiecą. Takich turystów mamy znaczną większość. Jeżeli widzimy, że ktoś źle się zachowuje, dokarmia zwierzęta, to od razu zwróćmy uwagę. To jest taki nasz apel, Tatrzańskiego Parku Narodowego, żeby ludzie trochę byli naszymi strażnikami. Istotne w tej sprawie jest to, żeby turyści nie dokarmiali zwierząt - dodaje Zięba.

Ekspert: omijać, nie zaczepiać

Dr Maślak podkreśla, w przypadku spotkania z jeleniem należy zachować dystans i nie próbować nawiązywać z nim bezpośredniego kontaktu. - Omijać, na pewno nie zaczepiać. To nie jest też tak, że one od razu rzucają się na człowieka. Musi zaistnieć pewna sytuacja. Zwierzę może być podrażnione albo domagać się właśnie jedzenia - mówi ekspert.