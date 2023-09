Interpol szukał go czerwoną notą za zabójstwo, przed policją schował się pod łóżkiem

31-letni obywatel Francji został zatrzymany przez policję w Chrzanowie (woj. małopolskie). Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z zabójstwem. Gdy funkcjonariusze zapukali do drzwi jego kryjówki, podejrzany ukrył się pod łóżkiem. Nie uchroniło go to jednak przed trafieniem do celi.