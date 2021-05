"Chwycił nóż, dwukrotnie ugodził przyjaciela matki, i uciekł z mieszkania"

23-latek z Chrzanowa (Małopolska) odpowie za ugodzenie nożem przyjaciela swojej matki, a także za posiadanie narkotyków. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

- Szybko okazało się, że zgłoszenie o dwóch nieznanych mężczyznach, którzy mieli zaatakować 40-latka, było nieprawdą. Do zdarzenia miało bowiem dojść w mieszkaniu na jednym z osiedli w Chrzanowie. Gdy w mieszkaniu była kobieta oraz pokrzywdzony, do środka wszedł 23-letni syn kobiety. Między całą trójką doszło do nieporozumień. W trakcie przepychanek 23-latek chwycił nóż i dwukrotnie ugodził przyjaciela matki, po czym uciekł z mieszkania – podała policja.