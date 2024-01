Oddział onkologii odsyła pacjentów. "Problemy kadrowe nas zaskoczyły"

"Problemy kadrowe nas zaskoczyły"

Według lokalnego portalu przelom.pl już w ostatnich miesiącach pacjenci otrzymywali sygnały, że sytuacja może zrobić się trudna, bo część personelu zamierza znaleźć zatrudnienie w innych ośrodkach. - Problemy kadrowe nas zaskoczyły, bo skumulowały się nieobecności, a z dnia na dzień nie da się znaleźć onkologa do pracy. Mamy zobowiązania w stosunku do pacjentów, którzy rozpoczęli kuracje i one muszą być kontynuowane. Pacjenci, których nie mogliśmy na razie prowadzić dalej, zostali chwilowo przekazani do innych środków, ale wrócą do nas, gdy pozwoli na to obsada, czyli na przełomie zimy i wiosny - wyjaśnia rzecznik szpitala.