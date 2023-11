Ministrant setki razy był gwałcony przez księdza. "Tym wyrokiem dam siłę innym ofiarom, by się nie bały"

Dokumenty szły z kurii do sądu przez Watykan

Oskarżony przekonywał śledczych, że jest niewinny. Tymczasem w procesie kanonicznym przyznał się do winy. Kluczowym dowodem były dokumenty kościelne. Arcybiskup kurii odmówił przekazania ich prokuraturze, wyjaśniając, że zostały wysłane do Watykanu . W końcu sąd otrzymał je od stolicy apostolskiej.

- Przede wszystkim tym wyrokiem myślę, że dam siłę innym ofiarom w Polsce, by się nie bały. Jedynie mogę żałować, że szybciej nie zgłosiłem sprawy w prokuraturze tylko to szło przez sąd, chociaż to miało swoje plusy i minusy, bo jakbym nie poszedł do kurii, prawdopodobnie nie uzyskalibyśmy tych akt z Watykanu, które były przesłane do sądu w Chodzieży, a myślę, że to był konkretny dowód w tym postępowaniu - powiedział po wyroku pan Szymon.