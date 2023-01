Podczas czyszczenia studzienki kanalizacyjnej znalazł ludzkie szczątki

czytaj dalej

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie kadencji prezes Julii Przyłębskiej wszedł na kolejny poziom i trafił do orzecznictwa. W zdaniu odrębnym złożonym do jednego z wyroków TK sędzia Mariusz Muszyński nazwał Przyłębską "byłą już prezes TK" i dodał, że jej sposób procedowania spraw "wpływa w bałamutny sposób na dane sprawozdawcze, jakie Trybunał przedstawia opinii publicznej". Przyłębska odpowiedziała i zaapelowała do Muszyńskiego, by zaprzestał "tych działań" i "poświęcił swój wysiłek intelektualny pracy nad projektami orzeczeń".