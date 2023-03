Była pijana, wiozła troje dzieci. Prawie zderzyła się z radiowozem

czytaj dalej

Fundacja "My z Wami" już od przeszło roku realizuje projekt "Paczka Dobra" skupiający się na docieraniu z pomocą humanitarną do najodleglejszych miejscowości na wschodzie Ukrainy. To miejsca, w których nadal trwają walki albo zostały niedawno wyzwolone. W Dniu Kobiet wolontariusze zwracają szczególną uwagę właśnie na kobiety z Ukrainy i to właśnie im dedykują całą swoją pracę.