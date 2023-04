Postawił na chodniku walizkę z aparatem USG i o niej zapomniał. Kiedy po nią wrócił, już jej nie było

Zostawił przenośny aparat do badań USG na chodniku w Buska-Zdroju (woj. świętokrzyskie) i zapomniał zabrać ze sobą. Kiedy przypomniał sobie o sprzęcie i po niego wrócił, już go nie było. O sprawie powiadomił policję.

W poniedziałkowy wieczór (17 kwietnia) do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju wpłynęło zgłoszenie o przywłaszczeniu przenośnego aparatu do USG. Jak relacjonuje aspirant sztabowy, Tomasz Piwowarski z buskiej policji, właściciel urządzenia wychodząc z samochodu, zostawił je na chodniku przy jednej z ulic miasta i zapomniał zabrać ze sobą. - Kiedy zgłaszający przypomniał sobie o aparacie, na chodniku już go nie było - relacjonuje mundurowy. Wartość sprzętu właściciel wycenił 35 tysięcy złotych.