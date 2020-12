Wiatr zerwał dach wypożyczalni nart, zginęły trzy osoby. Prokuratura oskarża

Prokuratura oskarżyła trzech mężczyzn - właścicieli wypożyczalni sprzętu narciarskiego i właściciela firmy budowlanej - o nieumyślne spowodowanie zdarzenia, w wyniku którego zginęły trzy osoby, a jedna została ranna. Do tragedii doszło w Bukowinie Tatrzańskiej (województwo małopolskie). Oskarżonym grozi do ośmiu lat więzienia.

Do tragicznego wypadku doszło na początku lutego 2020 roku na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Podmuch wiatru zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł na cztery osoby. Mimo reanimacji, nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety – w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu. Wieczorem zmarła. Kolejnym poszkodowanym był 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Chłopak był spokrewniony z ofiarami wypadku.