Zamknęli już wyciąg, chcieli odjechać, przygniótł ich dach. "Otworzył się jak konserwa"

Chcieli wspólnie pojeździć na nartach. Wyciąg został jednak zamknięty, więc wracali do samochodu i już chcieli odjechać, kiedy porywisty wiatr zerwał dach z pobliskiego budynku wypożyczalni. Matka i córka zginęły, dwie inne osoby zostały ranne.

- Przyjechaliśmy tu dosłownie na dwie godziny. One wyszły z samochodu. Jak zobaczyłem, że zamykają wyciąg, powiedziałem, że jedziemy. Upadłem na ziemię, bo widziałem kątem oka, że dach się zrywa. Blaszany dach otworzył się jak konserwa – relacjonował świadek zdarzenia, który wraz z przyjaciółmi przyjechał na zimowy wypoczynek z Warszawy.

Wiało 120 kilometrów na godzinę

Prokuratura: to nie była solidna konstrukcja, krokwie były prowizoryczne

Podobnie sytuację opisuje prokurator Jacek Dyka z Prokuratury Rejonowej w Zakopanem, który przeprowadzał oględziny na miejscu zdarzenia. - Dwie osoby widziały podniesienie całości dachu, a nie tylko części konstrukcji. Zdążyły ostrzec jednego pana, który się uchylił, natomiast te dwie kobiety nie zdążyły się uchylić i zostały przygniecione do samochodu – opisuje prokurator.

Według wstępnych ustaleń, dach przeleciał około 130 metrów. Rozpadł się na trzy części, kiedy uderzył w przeszkodę. - Udało nam się ustalić, że w chwili zdarzenia minimalna prędkość (wiatru - red.) to było 120 kilometrów na godzinę – podkreśla Dyka.

Jedna córka zginęła, druga walczy o życie

Stan poszkodowanej młodej kobiety jest bardzo ciężki. - Trafiła do nas 21-latka po reanimacji w stanie bardzo ciężkim. W tej chwili jest na oddziale intensywnej terapii po tomografii głowy, klatki piersiowej, brzucha. Niestety jest to uraz wielonarządowy. Rokowanie na tę chwilę jest niepomyślne – powiedziała Aleksandra Chowaniec-Sibiga, dyrektorka ds. medycznych nowotarskiego szpitala.

Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z lżejszymi obrażeniami trafił do szpitala w Zakopanem. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że chłopak jest spokrewniony z innymi ofiarami wypadku. Piątym poszkodowanym jest mąż zmarłej kobiety, który po urazie psychicznym również trafił do szpitala.