Wichura zerwała dach, zginęły trzy osoby. Zarzut dla inwestora

Mężczyzna został przesłuchany we wtorek po południu. Jak podkreśla szefowa zakopiańskiej prokuratury Barbara Bogdanowicz, inwestor sam zgłosił się na przesłuchanie. Dlatego nie zastosowano wobec niego aresztu, a jedynie wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Odebrano mu paszport.

Prokuratura ujawnia jedynie, że podejrzany to mieszkaniec Podhala, a wypożyczalnia stała na Rusińskim Wierchu od kilku lat.

Tragedia przy stoku

Do tragicznego wypadku doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej w poniedziałek przed godz. 11. Podmuch wiatru zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł wprost na czwórkę turystów z Warszawy.

Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety – w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie wieczorem tego samego dnia zmarła. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem.