Zerwany dach zabił trzy osoby. "Nie trzeba tu biegłego, żeby stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować"

Zdaniem prokuratora "nie trzeba biegłego, by stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować". Prokurator już podczas oględzin miejsca zdarzenia wskazał, że konstrukcja prowizorycznej wypożyczalni sprzętu narciarskiego była "wadliwa". Wypożyczalnia była zorganizowana w naczepie tira obitej deskami, a blaszany dach był zbyt słabo zamocowany.

Śledztwo trwa

W poniedziałek prokurator Jacek Dyka zakopiańskiej prokuratury prowadził oględziny miejsca zdarzenia. - Dwie osoby widziały podniesienie całości dachu, a nie tylko części konstrukcji. Zdążyły ostrzec jednego pana, który się uchylił, natomiast te dwie kobiety nie zdążyły się uchylić i zostały przygniecione do samochodu – opisuje prokurator.

Prokurator ujawnił też, jakie obrażenia miały kobiety, które zginęły na miejscu. - Przeprowadziliśmy na miejscu wstępne oględziny zwłok tych dwóch kobiet, w przyszłości zlecona będzie sekcja zwłok. Z moich wstępnych oględzin wynika, że kończyny górne ani dolne nie były złamane, najprawdopodobniej doszło do naruszenia rdzenia kręgowego oraz wewnętrznych obrażeń twarzoczaszki – poinformował Jacek Dyka.

Jak dowiedziała się PAP, od września 2015 r. działka, na której stoi wypożyczalnia sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, jest dzierżawiona. Od tego czasu żaden wniosek o postawienie na niej obiektu nie wpłynął do wydziału Budownictwa i Architektury w przeciągu ostatnich lat.

Prokurator ma już informacje o tym, kto jest dzierżawcą terenu. Dodał, że dzierżawca nie jest z Podhala. Wskazywał przy tym, że budynek, o którym mowa, ma "wątłą konstrukcję", natomiast to, czy miał on "prawo bytu przy takim wietrze i w takim miejscu", zostanie jeszcze poddane ocenie.

Prokurator pytany, w jakim kierunku będzie prowadzone śledztwo, podkreślił, że na ten moment najważniejsze jest ustalenie wersji kryminalistycznych. - Mamy tutaj zaniechanie inwestora w zakresie zabezpieczania - zaznaczył, dodając, że interesuje go, kto "wykonał tak wadliwą konstrukcję". Wskazał przy tym, że na dalszym etapie postępowania ktoś inny będzie odpowiadał za czynności związane z "postawieniem samowolnie tego budynku", a ktoś inny np. za jego stan techniczny.

Zginęła rodzina

Do tragicznego wypadku doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej przed godz. 11. Podmuch wiatru zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł wprost na cztery osoby. Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety – w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu. Wieczorem zmarła.

Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Chłopak jest spokrewniony z ofiarami wypadku. Piątym poszkodowanym jest mąż zmarłej kobiety, który po urazie psychicznym również trafił do szpitala.