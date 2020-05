Kierowca miał 11 lat, a pasażer 8. "Matka zapewniała, że syn umie jeździć samochodem"

"Przecież nic się nie stało"

Policjanci ukarali 43-latkę mandatem. To jednak nie koniec problemów matki małego kierowcy. - Udostępnienie pojazdu 11–latkowi, który nie posiada do tego uprawnień ani zdolności psychicznej oraz fizycznej do prowadzenia pojazdów na drodze publicznej, jest wykroczeniem. Policjanci w prowadzonym dochodzeniu ocenią również, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dzieci i przypadkowych, postronnych osób – zapowiada Gleń. Jeśli ten zarzut się potwierdzi, 43-latce może grozić do pięciu lat więzienia.