Zaatakowały dwóch mężczyzn, miały zagryźć psy. Burmistrz chce odstrzału wilków

Według relacji dwóch pracujących w lesie pod Brzozowem pilarzy, do ataku miało dojść w poniedziałek. Jak podkreśla Marcin Bobola z Prokuratury Rejonowej w Brzozowie, taki atak zwierząt na człowieka jest nietypowy i bezprecedensowy.

- Według relacji (jednego z pilarzy) dwa wilki zaatakowały go od przodu, a trzeci od tyłu. Na pomoc ruszył mu kolega. Mężczyźni włączyli piły spalinowe i odganiali się nimi od wilków. Całe zajście miało trwać kilkanaście minut. Zwierzęta, jak opowiadał jeden z mężczyzn, cały czas warczały, a całe zajście było naprawdę niebezpieczne - dodał prokurator.

Bobola zapowiedział, że ten incydent zostanie dokładnie zbadany, musi zostać wyjaśnione m.in. to, czy rzeczywiście były to wilki.

"Sytuacja wygląda na dość dramatyczną"

- Jest wiele informacji o tym, że wilki w okolicach Brzozowa zagryzają zwierzęta domowe, szczególnie psy. Sytuacja wygląda na dość dramatyczną i wymaga szybkiej reakcji. Rozmawiałem już na ten temat z miejscowym nadleśniczym. Trzeba coś zrobić, zanim zrobi się ciepło i coraz więcej ludzi będzie wybierać się do lasu – powiedział Bobola.

Informację o tym, że doszło do ataku na pilarzy, potwierdził również rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Podkreślił, że mężczyznom nic się nie stało.

- Powiadomiliśmy o tej sytuacji Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz lokalny samorząd, żeby ostrzegł mieszkańców. Mamy sygnały o tym, że w tamtej okolicy widziane były wilki – powiedział Marszałek. Według rzecznika do ostatniego ataku wilka na człowieka doszło kilkanaście lat temu w okolicach Stuposian, ale jak zastrzegł, wtedy zwierzęta były chore na wściekliznę.

Wniosek o odstrzał

Burmistrz Brzozowa wystąpił do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o udzielenie zgody na odstrzał wilków na terenie gminy. Jak zaznaczył sekretarz gminy Waldemar Och, burmistrz swój wniosek uzasadnia zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców, osób pracujących na tym terenie. - Atak na pilarzy miał miejsce w pobliżu ścieżki edukacyjnej – dodał.

Przypomniał, że to nie jest pierwszy przypadek w okresie tej zimy, kiedy drapieżniki niepokojąco blisko podchodzą do zabudowań. - Są na to dowody w postaci filmów, zdjęć, zagryzionych psów, czy zwierzyny leśnej. O przetrzebieniu pogłowia zwierzyny mówią także leśnicy – stwierdził Och.