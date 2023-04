Wjechał ciągnikiem do rowu, pasażer został przygnieciony. Nie żyje

czytaj dalej

Podczas wysłuchania przed senacką komisją do spraw sił zbrojnych Sean Kirkpatrick, szef zespołu (AARO) powołanego przez Pentagon do badania niewyjaśnionych zjawisk powietrznych (UAP) poinformował, że odnotowano dotąd 650 takich zdarzeń. Dodał, że do tej pory jego zespół "nie znalazł żadnych wiarygodnych dowodów na działalność pozaziemską czy pozaziemską technologię i obiekty". Kirkpatrick zaprezentował także dwa nagrania zarejestrowane przez amerykańskie drony.