Nie żyje pięciomiesięczna Laura, rodzice aresztowani. Są wyniki sekcji zwłok

Opozycja domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych incydentu w Sarnowej Górze. - Nie ma dzisiaj zgody na to, żeby komendant główny policji Jarosław Szymczyk oraz wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik chowali głowę w piasek. Zgłaszamy wniosek do prokuratury, która powinna wyjaśnić, kto w sprawie lotu śmigłowca Black Hawk ponosi odpowiedzialność - powiedział Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Maciej Lasek z PO, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zwrócił uwagę, że naprawa śmigłowca może kosztować nawet kilkaset tysięcy dolarów. - Za to zapłacą polscy podatnicy - dodał.