Spłonęło mieszkanie w bloku. Strażak wyniósł dziecko

- Podano jeden prąd wody przez okno na wyposażenie kuchni, a następnie drugi do wnętrza mieszkania przez otwarte drzwi – informuje Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej. Zaznacza jednocześnie, że ponieważ pożar w momencie przyjazdu strażaków był już mocno rozwinięty to na razie nie wiadomo, czy to właśnie w kuchni pojawił się ogień. Przyczyny pożaru są ustalane przez policję.