Piła alkohol, był z nią pięcioletni syn

Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, w sobotę 8 listopada, po godzinie 14, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o libacji alkoholowej w jednym z mieszkań w Brzeszczach niedaleko Oświęcimia.

Na miejsce został wysłany patrol. Policjanci zastali w mieszkaniu dwóch nietrzeźwych mężczyzn, a także kobietę z małym dzieckiem.

Pięciolatek trafił do rodziny, matka na komisariat

27-latka również była nietrzeźwa. Jak się okazało, "opiekowała się" swoim pięcioletnim synem, mając w organizmie 1,2 promila alkoholu.

"Kobieta została zatrzymana i trafiła do komisariatu policji. Małoletni został oddany pod opiekę rodziny" - przekazała w komunikacie małopolska policja.

27-letnia matka chłopca ma teraz poważne kłopoty, bo w jej sprawie toczy się postępowanie dotyczące narażenia dziecka na utratę życia lub zdrowia. Może jej grozić za to do pięciu lat więzienia.

To jednak nie wszystko. "Materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który dokona sprawdzenia sytuacji rodzinnej dziecka. Odrębny wniosek zostanie przekazany do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z podejrzeniem, iż zaniedbanie którego dopuściła się kobieta może świadczyć o jej uzależnieniu od alkoholu" - przekazała małopolska policja.

