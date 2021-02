Odbudowali gniazdo, jest gotowe na powrót bocianów

- Bociany znoszą materiał do budowy gniazda przez cały okres, kiedy składają jaja i wychowują młode, czyli od wczesnej wiosny do późnego lata. Konstrukcje mogą osiągać wagę kilkuset kilogramów oraz ponad metr średnicy. Stare gniazdo bocianie w Brzeszczach–Borze miało ponad 1,6 metra średnicy – poinformował brzeszczański magistrat.

Nie wolno niszczyć, można usuwać

Bociany na przełomie stycznia i lutego wyruszają z żerowisk w Afryce i wracają do Europy. Pokonują nierzadko ok. 10 tys. km. Do celu docierają wiosną. Populacja bocianów białych w Polsce szacowana jest na ok. 45 tys. par.