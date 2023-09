Groził nastolatkowi i zabrał mu rower. Obezwładnił go ojciec chłopca

Do ataku na nastolatków doszło w piątek wieczorem na jednej z ulic w Brzesku. Jak relacjonuje policja, chłopcy spacerowali, gdy nagle zamaskowany mężczyzna podszedł do jednego z nich.

"Następnie grożąc nastolatkowi niebezpiecznym narzędziem, zabrał mu rower. Przestraszeni chłopcy uciekli, jeden z nich zaalarmował swojego ojca, który przybiegł na miejsce. Rozjuszony 24-latek groził mu pozbawieniem życia, jeżeli tylko się do niego zbliży" – czytamy w komunikacie.

Ojciec zatrzymał napastnika

"Z pomocą przyszedł zaalarmowany ojciec jednego z chłopców oraz jego znajomy, którzy obezwładnili mężczyznę, a następnie przekazali policjantom" - informuje policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie i zabrali agresora do aresztu.

"24-latek usłyszał zarzuty rozboju i kradzieży rozbójniczej, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. 19 września decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące" – podaje policja.