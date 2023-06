Kierowca bez uprawnień, pasażer poszukiwany, obaj pijani. Myśleli, że uciekną przed pościgiem

Po kilkuminutowym pościgu policjanci zatrzymali samochód, który w gminie Brody pod Starachowicami (woj. świętokrzyskie) nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca i pasażer mieli dobry powód, by uciekać - obaj byli pijani, kierujący miał odebrane uprawnienia, a jego kompan był poszukiwany do odbycia kary. Jeden z mężczyzn trafił już do więzienia, drugi odpowie przed sądem.