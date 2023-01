Tuż przed wypadkiem zjechał na przeciwny pas ruchu. Uderzył w ciężarówkę

czytaj dalej

Właściciel galerii sztuki z San Francisco polewa zimną wodą siedzącą na ulicy bezdomną kobietę, chcąc zmusić ją w ten sposób do pójścia w inne miejsce - takie nagranie trafiło do mediów społecznościowych, gdzie wywołało wiele emocji. Sprawą zajęły się także miejscowe służby, które w środę poinformowały o postawieniu 71-letniemu mężczyźnie zarzutów. Grozi mu kara do pół roku pozbawienia wolności.