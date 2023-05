Kolejne zapadlisko w obwodnicy Bolesławia. "Jesteśmy zaskoczeni"

czytaj dalej

Ten sąd kapturowy może zabrać prawo do uczestnictwa w życiu publicznym każdemu, kto ma choćby złotówkę pieniędzy publicznych w swoim władztwie. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do "lex Tusk". Senator Marcin Bosacki wskazywał na reakcje Unii Europejskiej i USA na przepisy. Stwierdził także, iż "PiS tylko po to, aby urządzać swoje gierki partyjne, aby eliminować przeciwników w wyborach (...), naraża na szwank najważniejsze polskie sojusze". Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka podkreślała, iż "zapewnienia, że będzie odwołanie do sądu administracyjnego" od decyzji komisji powołanej ustawą "to jest bujda".