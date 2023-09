W wypadku zginęło pięć osób, kierowca był pijany. Przedłużono areszt dla 38-latka

Sześcioosobowa rodzina wracała z wesela, kiedy w ich samochód uderzył kierowany przez nietrzeźwego 38-latka mercedes. Pięć osób zginęło, a 16-letni chłopak trafił do szpitala. Teraz sąd przedłużył areszt dla kierowcy.

Śledczy czekają jeszcze na szczegółowe ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego, pozwalające odtworzyć przebieg wypadku. - Sąd uwzględnił nasz wniosek i przedłużył areszt do 11 grudnia – zaznaczył prokurator.

Wypadek w Boksyckiej

Do wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Boksycka w powiecie ostrowieckim doszło przed godz. 5 w niedzielę 28 maja. Z ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, który kierował osobowym mercedesem, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z fiatem, którego prowadził 72-latek. Fiatem podróżowało jeszcze pięć osób w wieku od 16 do 43 lat. Według nieoficjalnych informacji była to rodzina, która wracała z wesela.