Był pijany, w wypadku zginęło pięć osób. Sąd uchyla decyzję o braku aresztu

Sąd Okręgowy w Kielcach uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o niezastosowaniu aresztu wobec 38-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w miejscowości Boksycka. Wnioskowała o to prokuratura.

Do tragedii doszło 28 maja. Po tym, jak na drodze krajowej numer 9 zderzyły się dwa samochody, śmierć poniosło pięć osób, w tym dwoje nastolatków . Jak ustalili śledczy, kierujący jednym z pojazdów, 38-latek, był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Nie było zgody na areszt. Sąd uchylił decyzję niższej instancji

Jak poinformował w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasz Durlej, postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o niezastosowaniu aresztu zostało uchylone, a sprawę przekazano tamtejszej prokuraturze do dalszego prowadzenia.

W uzasadnieniu orzeczenia sądu okręgowego pojawiła się opinia z pracowni orzecznictwa katedry medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Wynika z niej, że w chwili postawienia zarzutów podejrzany nie miał zdolności do udziału w czynnościach procesowych.

- Zachodzi konieczność ponownego przedstawienia mu zarzutów, dlatego sprawa została przekazana do prokuratury w celu dalszego prowadzenia - przekazał sędzia Durlej.

Wcześniej jednak rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Daniel Prokopowicz, informował, że przed przystąpieniem do czynności z podejrzanym, prokurator uzyskał opinię biegłego jednoznacznie wskazującą, że z podejrzanym można przeprowadzić czynności procesowe.

Teraz Prokopowicz wskazał, że co do istoty sąd uwzględnił zażalenie złożone przez prokuraturę i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia. - Czynności procesowe będą kontynuowane - zapowiedział rzecznik.