Był pijany, w wypadku zginęło pięć osób. Miał odpowiadać z wolnej stopy, trafi jednak do aresztu

Miał odpowiadać z wolnej stopy, sąd się nie zgodził. 38-letni Piotr M., podejrzany o spowodowanie pod wpływem alkoholu i narkotyków wypadku w miejscowości Boksycka (woj. świętokrzyskie), w którym zginęło pięć osób, trafi do aresztu. Wcześniej sąd uchylił decyzję niższej instancji o niezastosowaniu aresztu, od czego odwołała się - z sukcesem - prokuratura. Według śledczych, w toku przesłuchania podejrzany "zaczął symulować objawy chorobowe uniemożliwiające realizację czynności procesowych z jego udziałem".

38-letni mężczyzna podejrzany jest o doprowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków do śmiertelnego wypadku. Do tragedii doszło 28 maja. Po tym, jak na drodze krajowej numer 9 zderzyły się dwa samochody, śmierć poniosło pięć osób, w tym dwoje nastolatków .

"Zaczął symulować objawy chorobowe"

Prokopowicz zrelacjonował, że w dniu ponownego zatrzymania śledczy uzyskali opinię biegłych lekarzy z Collegium Medicum w Krakowie o zdolności podejrzanego do udziału w czynnościach procesowych.

- Po przewiezieniu podejrzanego do szpitala i przeprowadzeniu stosownych badań, prokurator uzyskał kolejną opinię biegłych z Collegium Medicum UJ podtrzymującą poprzednie stanowisko o zdolności do udziału przez podejrzanego w czynnościach procesowych, w tym braku przeciwskazań do pobytu w warunkach izolacji i leczenia w zakładzie karnym - podkreślił Prokopowicz.