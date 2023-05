Próbowali ukraść portfel, dokumenty i telefon, uciekli z jedną słuchawką

czytaj dalej

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny etap. Od nocy z czwartku na piątek (4-5 maja) zamknięte zostaną Spacerowa i Goworka. Pod ulicami łączącymi Mokotów górny z dolnym przebudowywany będzie ciepłociąg. Dla kierowców i pasażerów autobusów oznacza to ogromne utrudnienia. Potrwają nawet do końca wakacji.