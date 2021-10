Zniszczył XIX-wieczną kapliczkę, bo "chciał się popisać przed kolegami"

"Chciał się popisać"

W sprawie zatrzymano 19-letniego bochnianina. Jak przekazał rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, w trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do uszkodzenia rzeźby, opisując przebieg zdarzenia. - Sprawca twierdził, że będąc pod wpływem alkoholu, chciał się popisać przed kolegami – przekazał rzecznik. 19-latkowi postawiono zarzut zniszczenia mienia, za co grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.