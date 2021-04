Zepsuła się cysterna przewożąca tlen. Zapasy szpitala w Bochni uzupełnili strażacy

Cysterna, która miała dostarczyć tlen do dwóch szpitala w Bochni (Małopolska), uległa w niedzielę awarii. Istniało ryzyko, że zapas nie dojedzie na czas i pacjentów trzeba będzie przewozić do innych placówek. Pomogli strażacy. - Do szpitala zostało zadysponowanych 48 50-litrowych butli z tlenem - poinformował w poniedziałek Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Cysterna z tlenem jadąca do szpitala w Bochni zepsuła się w niedzielę około godziny 15. Pojazd został unieruchomiony w Krakowie. O tym, jak ostatecznie udało się dostarczyć tlen na czas, Łukasz Kmita poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej.

- W trybie natychmiastowym pełnomocnik wojewody do spraw tlenu skontaktował się z Państwową Strażą Pożarną, w której znajduje się bank tlenu. Do szpitala w Bochni zostało zadysponowanych 48 50-litrowych butli z tlenem - powiedział wojewoda małopolski. - Firma Linde wysłała druga cysternę, która była na miejscu przed godziną 20. W szpitalu czekali także strażacy z butlami z banku, gdyby był problem z tankowaniem, aby awaryjnie podpiąć tlen – opisał Łukasz Kmita.

Tlen w trybie awaryjnym dostarczyli strażacy Twitter.com/Małopolski Urząd Wojewódzki

60 ton tlenu dziennie

Mowa o banku tlenu, czyli rezerwie uruchamianej w takich właśnie wyjątkowych przypadkach. - W Małopolsce mamy trzy banki tlenu - w Krakowie, w Dąbrowie Tarnowskiej i w Rabce. Straż pożarna w sytuacji krytycznej, nadzwyczajnej może zadysponować tlen tam gdzie jest to konieczne - opisał wojewoda.

- Wiemy o tym, że ponad trzy tysiące pacjentów, tylko z koronawirusem, w Małopolsce leży na łóżkach tlenowych. O ile w szczycie drugiej fali pandemii mówiliśmy o poziomie 40 ton dziennego zużycia tlenu, dzisiaj możemy mówić o ponad 60 tonach. To wymaga ogromnej logistyki zarówno po stronie szpitali, jak i po stronie firm, które ten tlen dostarczają - powiedział wojewoda. Przyznał jednak, że pandemia pokazała, że nawet najbardziej nowoczesne szpitale nie były do końca przygotowane na konieczność tak znacznego wykorzystywania tlenu. - Dobry sposób funkcjonowania całego procesu zarówno wytwarzania, jak i dostaw powoduje, że pacjenci w Małopolsce są bezpieczni. Mamy nadzieję, że do sytuacji takich jak ta, nie będzie już dochodziło, że będziemy eliminowali takie przypadki – zadeklarował Kmita.

Wojewoda zaprezentował jeden z trzech małopolskich banków tlenu malopolska.uw.gov.pl

"Magazyny przygotowane, ludzie przeszkoleni"

O gotowości służb do niesienia pomocy w trudnych sytuacjach zapewnił małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek. Wskazał, że wymienione przez wojewodę lokalizacje banków tlenu są w stanie zaopatrzyć całe województwo. - Magazyny zostały odpowiednio przygotowane i wyposażone w sprzęt, żeby zarówno rozładunek, jak i załadunek przebiegały sprawnie. Ludzie zostali przeszkoleni, żeby w odpowiednich warunkach tlen został dostarczany do miejsca docelowego - ocenił. Z kolei wojewódzki koordynator do spraw zaopatrzenia w tlen medyczny Przemysław Trzepałka zapewnił, że "do tej pory w Małopolsce nie zdarzył się żaden nieszczęśliwy przypadek", który byłby spowodowany ewentualnymi brakami w zaopatrzeniu w ten gaz. - I mam nadzieję, że tak będzie do końca - wskazał. Według poniedziałkowych danych Ministerstwa Zdrowia – ostatniej doby wykryto 1079 nowych zakażeń koronawirusem w Małopolsce. Wojewoda poinformował, że według południowych danych 409 małopolskich pacjentów zajmuje łóżka respiratorowe. Z kolei 61 takich łóżek wciąż pozostaje wolnych. Dostępnych jest także 730 łóżek na tzw. drugim poziomie.

ww

Źródło: TVN24, PAP