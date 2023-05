Na skrzyżowaniu wjechało w nich audi, samochód dachował. Wypadek nagrała przydomowa kamera

czytaj dalej

Przez cztery pierwsze miesiące 2023 roku w pożarach zginęło niemal tyle osób, co w całym poprzednim roku - alarmuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Funkcjonariusze wskazują, że nie ma jednej konkretnej przyczyny niepokojącego wzrostu ofiar, apelują jednak, żeby instalować w domach czujniki dymu, bo to dym - a nie ogień - najczęściej doprowadza do zgonu.