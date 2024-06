Pijany zdawał na prawo jazdy. Przejechał nawet plac manewrowy

czytaj dalej

Mam wrażenie, że i struktury Polski 2050, i struktury PSL-u dzisiaj bardzo mocno zastanawiają się, czy projekt Trzeciej Drogi należy kontynuować, czy nie - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Joanna Mucha z Polski-2050, wiceministra edukacji, odnosząc się do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dodała, że "jest do zastanowienia się" czy i w jakiej ewentualnie formule będzie dalej trwała ta koalicja.